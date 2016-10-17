Пограничники задержали 3 шхуны с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР (видео)

Новая "партия" северокорейских браконьеров задержана российскими пограничниками в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато в Японском море.

Сегодня, 27 сентября, в порт Находка корабли береговой охраны Погрануправления ФСБ России приконвоировали 3 шхуны и 5 мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России.

На месте работает съемочная группа "Вести:Приморье", ее репортаж смотрите в вечерних выпусках "Вестей:Приморье".

Напомним, что 17 сентября в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) в ходе проведения мероприятий по охране морских биоресурсов экипаж одной из шхун КНДР совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Пострадали четверо военнослужащих. Тогда российские пограничники задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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