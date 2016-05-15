Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

"В какой-то степени (браконьерство - ред.) было связано с тем, что корейцы квот не получили. Как нам объяснили корейцы в руководстве минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла... Мы с корейцами говорим жестко: пока не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах не может быть речи. Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось", - отметил Мацегора в эфире радио "Владивосток ФМ".



"Их начали перехватывать на границе экономической зоны", - сказал посол.

Ранее сообщалось о многочисленных задержаниях северокорейских судов в Приморье за браконьерство. Так, одно из ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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