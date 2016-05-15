Авиарейс Владивосток - Пхеньян могут закрыть после ухода северокорейских рабочих из Приморья

Посол России в КНДР Александр Мацегора не исключает, что прямое авиасообщение Пхеньян - Владивосток после отъезда северокорейских рабочих из Приморья может прекратиться, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Пока есть корейские рабочие, которые летают, пользуются этим самолетом (авиарейсом Пхеньян - Владивосток - ИФ), рейс есть. Не будет корейских рабочих, дипломатов (...), обслуживать не будут, рейса не будет", - сказал Мацегора в субботу в эфире радиостанции "Владивосток ФМ".

Посол добавил, что рабочие из КНДР востребованы в РФ и выразил надежду, что Россия найдет выход из сложившейся ситуации с необходимостью их депортации до конца года. "Корейские рабочие для нас - это очень выгодно со всех точек зрения: мягкая сила, экономика, политическое влияние", сказал он.

Как сообщалось, руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев в пятницу сообщил, что резолюция ООН, предполагающая отправку из России северокорейских рабочих до 22 декабря, будет выполнена в срок.

Авиарейсы Пхеньян - Владивосток выполняет авиакомпания AirKory. Накануне она увеличила количество авиарейсов из Владивостока в Пхеньян, с 16 до 20 декабря по рабочим дням будет выполняться два рейса из Владивостока в Пхеньян, таким образом количество авиарейсов увеличиться до 12. Также 23 и 27 декабря в Пхеньян будет выполняться по два рейса ежедневно. Ранее рейсы выполнялись по понедельникам и пятницам.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.

В ноябре 2018 года Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тыс. человек. 5 февраля этого года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]