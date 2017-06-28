В Приморье усилили меры по депортации незаконно находящихся на территории края граждан КНДР

В связи с истечением срока пребывания северокорейских рабочих в России правоохранительные органы в Приморском крае усилили меры по депортации незаконно находящихся в крае иностранцев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток" , правоохранительные органы в Приморском крае усилили меры по депортации незаконно находящихся на территории РФ граждан КНДР. Речь идет об иностранцах, у которых уже сейчас истек срок действия документов. Усиление мер связано с тем, что до конца года в соответствии с резолюцией ООН рабочие из КНДР должны покинуть РФ.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. До конца года в соответствии с резолюцией рабочие из КНДР должны покинуть и РФ.

В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек. "С момента принятия в декабре прошлого года резолюции количество рабочих из Северной Кореи, которых раньше в стране было около 34 тысяч, сократилось до 11 тысяч", - сказал тогда дипломат в эфире "Пятого канала".

5 февраля этого года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России. "Рабочие из КНДР к концу 2019 г. покинут нашу страну в соответствии с резолюцией ООН", - сказал министр на пресс-конференции в Нальчике.

Выполняющая полеты из Владивостока в Пхеньян авиакомпания AirKoryo увеличила частоту рейсов. На следующей неделе они будут выполняться ежедневно, два раза в день. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В компании это связывают с увеличением пассажиропотока в новогодние праздники. Также до конца 2019 года раскуплены все билеты на поезд из Приморья в КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]