В Приморье арестованы еще пять рыбаков из КНДР, подозреваемых в нападении на российских пограничников
Находкинский городской суд отправил под арест еще пятерых северокорейских рыбаков, подозреваемых в нападении на российских пограничников.
Накануне, 9 октября, суд по ходатайству следствия избрал пятерым рыбакам из КНДР меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".
Таким образом, количество арестованных северокорейских рыбаков увеличилось до 16.
Ранее Находкинский городской суд арестовал 11 граждан КНДР, которые оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании в море.
17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.
Задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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