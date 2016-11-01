Новости Происшествия

Сегодня, 10:53
 

В Приморье арестованы еще пять рыбаков из КНДР, подозреваемых в нападении на российских пограничников

В Приморье арестованы еще пять рыбаков из КНДР, подозреваемых в нападении на российских пограничников

Фото: Радио Свобода

Находкинский городской суд отправил под арест еще пятерых северокорейских рыбаков, подозреваемых в нападении на российских пограничников.

Накануне, 9 октября, суд по ходатайству следствия избрал пятерым рыбакам из КНДР меру пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

Таким образом, количество арестованных северокорейских рыбаков увеличилось до 16.

Ранее Находкинский городской суд арестовал 11 граждан КНДР, которые оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании в море.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

Задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря