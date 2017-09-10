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Суд в Приморье продлил арест корейским рыбакам, напавшим на пограничников

Суд в Приморье продлил арест корейским рыбакам, напавшим на пограничников

Фото: РИА Новости

Находкинский городской суд Приморского края продлил заключение под стражу на время предварительного следствия еще восьмерым рыбакам из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда, передают «Вести: Приморье».

"Сегодня решением суда арест был продлен троим рыбакам, также в пятницу пятерым северокорейским рыбакам продлили срок содержания под стражей", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.

В настоящий момент арестованы 16 граждан КНДР.

Напомним, 17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

Как сообщали ранее «Вести: Приморье», задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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