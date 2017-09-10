Суд в Приморье продлил арест корейским рыбакам, напавшим на пограничников

Находкинский городской суд Приморского края продлил заключение под стражу на время предварительного следствия еще восьмерым рыбакам из КНДР, которые напали на российских пограничников в Японском море 17 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда, передают «Вести: Приморье».

"Сегодня решением суда арест был продлен троим рыбакам, также в пятницу пятерым северокорейским рыбакам продлили срок содержания под стражей", - сообщил РИА Новости секретарь Находкинского городского суда.

В настоящий момент арестованы 16 граждан КНДР.

Напомним, 17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерским промыслом. При задержании четверо сотрудников ФСБ получили травмы, один - огнестрельное ранение, а один из граждан КНДР погиб. Всего тогда были задержаны свыше 160 северокорейских моряков.

Как сообщали ранее «Вести: Приморье», задержания браконьеров из КНДР продолжались еще несколько дней в период с 27 сентября по 2 октября. В общей сложности было задержано более 570 северокорейских рыбаков на шхунах и мотоботах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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