Северокорейцам, которых судят за нападение на российских пограничников, оставили под стражей

Сегодня, 11 сентября, Приморский краевой суд продлил меру пресечения 14 гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, которых судят за нападение в прошлом году на российских пограничников. Обвиняемые пробудут в СИЗО до 19 февраля 2021 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 10 и 11 сентября проходило заседание по избрании меры пресечения 14 гражданам Северной Кореи, которые стали фигурантами уголовного дела после стычки с приморскими пограничниками в 2019 году. Им продлили срок содержания под стражей до 19 февраля 2021 года.

Напомним, 14 северокорейцев обвиняются по двум статьям – в применении насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Преступление они совершили 17 сентября 2019 года, когда в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ были обнаружены рыболовные шхуны из КНДР. Во время проверки на борту судна находилось 18 браконьеров, которые повели себя агрессивно и оказали сопротивление членам досмотровой команды, в том числе покушались на жизнь шести из них.

Вооружившись подручными предметами, в том числе ножами и топорами, иностранцы напали на 11 высадившихся на судно пограничников, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пограничники в ответ открыли огонь из табельного оружия, в результате чего один из нападавших был ликвидирован на месте. Остальных задержали. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело.

Прежде сообщалось, что один из браконьеров уже приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Постановление об этом вынес Находкинский городской суд. Он был одним из троих, кто вёл себя наиболее агрессивно и наносил физические повреждения приморским пограничникам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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