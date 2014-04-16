Путин дал Трутневу непубличное поручение
Президент России Владимир Путин поручил своему полномочному представителю в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу подключится к ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке.
Фрагмент общения Путина с Трутневым был показан 22 сентября в эфире программы "Москва.Путин.Кремль" на телеканале "Россия1". В сюжете речь шла о совещании в режиме видеотрансляции, которое провел глава государства с руководством Дальневосточных регионов. "Я публично об этом не сказал, но Вам говорю - полпредство должно подключится к этому вопросу", - сказал Путин Трутневу.
Напомним, что 17 сентября Владимир Путин провел в Кризисном центре МЧС России совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. В мероприятии приняли участие руководители субъектов Дальневосточного федерального округа, а также представители МЧС.
Глава государства подчеркнул, что каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться. Также Владимир Путин отметил, что нужно решить как можно оперативнее проблемы с жильем.
По мнению президента РФ, в зоне особого внимания должно быть обеспечение всем нужным детей: местами в школах, в дошкольных учреждениях, обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения.
Путин рекомендовал главам регионов лично посетить пострадавшие районы, своими глазами посмотреть, что там происходит, а также поговорить с людьми, чтобы понять, что нужно сделать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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