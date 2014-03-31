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Моментальное возмездие: нырнувший в море Приус оказался в угоне, вор - в больнице

Моментальное возмездие: нырнувший в море Приус оказался в угоне, вор - в больнице

Фото: 25.мвд.рф

Искупавшийся в море Приус оказался в угоне, а водитель, не справившийся с управлением, уже расплачивается за содеянное - с тяжелыми травмами его увезли в больницу, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД.

Установлено,  что водитель автомашины Тойота Приус, двигаясь со стороны Щитовой в направлении  Шаморы, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части  в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель Тойоты получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Выяснилось, что транспортное средство было угнано у жителя Владивостока, осуществлявшего услуги по перевозке пассажиров. При попытке скрыться на угнанном автомобиле злоумышленник совершил ДТП.   

Каких-либо документов  при себе у мужчины не оказалось. В настоящее время устанавливается личность правонарушителя, назначено проведение ряда исследований.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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