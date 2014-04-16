Цены на авиабилеты для дальневосточников должны стать доступнее к весне
Президент России Владимир Путин поручил предоставить компаниям, перевозящим пассажиров на Дальнем Востоке, доступ к международным авиаперевозкам. Это позволит повысить конкурентоспособность местных компаний и стимулирует их проводить ответственную ценовую политику в регионе, считают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Перечень поручений Президента России утвержден по итогам пленарного заседания пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября. До 1 марта 2020 года Правительство РФ должно будет «принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров».
«Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получали бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам», – заявил Президент.
По словам Владимира Путина, в целом такая система на практике уже работает, но ее надо закрепить нормативно.
Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, выполнение поручения главы государства позволит повысить конкурентоспособность местных авиакомпаний и стимулирует их делать стоимость авиабилетов для дальневосточников более доступными.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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