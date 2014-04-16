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Вчера, 23:37
 

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 января.

Речь идет о пассажирских и грузовых перевозках, говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с правительством от 11 декабря 2019 года.

В ноябре член Совета Федерации Иван Абрамов предложил создать специальный региональный авиаперевозчик с целью увеличения доступности билетов на Дальний Восток. По мнению сенатора, государство может себе позволить купить десять дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи.

В апреле российские авиакомпании получили дополнительно более 2,5 миллиарда рублей субсидий на обеспечение доступных перелетов на Дальний Восток. Средства выделены из резервного фонда правительства и распределены между регионами Дальневосточного федерального округа.

Путин неоднократно заявлял о целесообразности преференций для авиакомпаний, которые обслуживают этот регион.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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