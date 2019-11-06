Минфин: деньги на субсидированные авиабилеты с Дальнего Востока должны выделить до конца года

Средства на финансирование субсидированных перевозок из регионов Дальнего Востока и обратно поступят авиакомпаниям до конца этого года, сообщил замдиректора департамента экономики и финансов Минфина Леонид Карасик на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В свою очередь, в комитете опасаются, что граждане не успеют приобрести билеты вовремя, и планируют направить по этому поводу обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Парламентскую газету".

В 2020 году финансирование на субсидированные перевозки из дальневосточных регионов и обратно предлагается увеличить на 1,985 миллиарда рублей по сравнению с изначально заложенной в бюджет на тот год суммой, рассказал Карасик. В результате будет выделено около 5 миллиардов рублей.

По его словам, дополнительные средства, которые были выделены на субсидированные перелёты в течение 2019 года, были доведены до получателей поздно, из-за чего авиакомпании успели использовать не все деньги и продали меньше субсидированных билетов, чем было запланировано.

«Объём субсидий увеличен из резервного фонда и в рамках весенней корректировки на 5,2 миллиарда. Некоторое замедление произошло с возможностью использования этих денег», — рассказал он.

Первый зампред комитета Валентина Пивненко напомнила, что спикер Госдумы поручил доводить средства вовремя, и в Правительстве его поддержали. «Такие номера, когда деньги доводятся во втором полугодии, не пройдут», — сказала она.

Карасик заверил, что предусмотренные средства на субсидированные авиаперелёты в 2020 году доведут до получателей до конца этого года.

На заседании депутаты приняли решение подготовить обращение комитета премьер-министру Дмитрию Медведеву «о непринятии решения по невыполнению обязательств по обеспечению субсидированных авиаперевозок».

Тормозятся важнейшие решения, которые даны Президентом и Председателем Правительства по дальневосточном перевозкам, отметила Валентина Пивненко.

«Уже не просьба, а требование депутатов, чтобы люди в новогодние праздники могли купить билеты, чтобы дети могли отдохнуть, чтобы студенты-дальневосточники могли приехать к своим родным, и чтобы не было ситуации, которая происходила в этом году, когда средства были доведены в конце первого квартала, а дополнительные — во втором полугодии. Вопрос надо решить сейчас», — сказала депутат «Парламентской газете».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]