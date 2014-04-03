"С пониманием не отнесемся": владивостокцы недовольны начавшимся ремонтом аварийной подпорной стены

Строители начали ремонт аварийной подпорной стены вдоль дороги по улице Котельникова, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-центре столицы Приморья. Однако горожане в соцсетях предложение мэрии «отнестись с пониманием к временным неудобствам» приняли скептически.

Ремонту подлежит участок конструкции протяжённостью около 100 метров и высотой от 1 до 2 метров, которая начинается в районе гаражного кооператива на улице Котельникова, 6а (от так называемого серпантина) в сторону площади Баляева.

«Демонтаж старых подпорных блоков начался минувшей ночью. Сейчас работы возобновились. Бригады и техника будут работать днем и ночью. При этом в ночные часы здесь будет перекрываться движение, чтобы в максимально короткие сроки завершить работу», - говорит начальник управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.

Обильные августовские ливни серьёзно подмыли опорную конструкцию, увеличив угол её наклона над проезжей частью. После проверки, проведённой специалистами управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, вопрос незамедлительного начала ремонта этого участка был решён.

«Подпорная стенка располагается в самой узкой части дороги, старые блоки в любой момент могли посыпаться на проезжую часть. Вы можете представить и сами, чем такая ситуация могла обернуться, если бы мы срочно не начали здесь ремонт», - добавляет Сергей Макаров.

На время ремонта движение от улицы Котельникова, 6а, до площади Баляева будет осуществляться только по одной полосе. В обратном направлении движение по обеим полосам сохранится. Также проблемный участок можно будет объехать по улице Карла Жигура – от дома №2 и до площади Баляева.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на объекте работают строители подрядной организации – ООО «Атланта». После демонтажа старой конструкции, здесь начнут монтировать новую подпорную стенку из железобетонных блоков. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Впрочем, понимания от горожан ждать не пришлось: в соцсетях водители начали выкладывать видео пробки, образовавшейся в обе стороны от ремонтируемого участка. Также горожане обеспокоены тем, что в этом месте только создана видимость деятельности — рабочих жители там не увидели.

Кроме того, недовольство владивостокцев вызвало и состояние предлагаемой для объезда дороги: «Вы для начала бы объездные пути сделали, на Жигура разрыто все», — утверждает один из подписчиков паблика @dps.control.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]