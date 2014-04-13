Жителю Находки грозит 10-летнее заключение за хранение и переработку «травы»
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находке в рамках оперативно-профилактической операции «Мак» обнаружили и изъяли наркотические вещества в крупном размере, - сообщают "Вести: Приморье" со сслкой на пресс-службу УМВД.
У 53-летнего местного жителя обнаружены высушенные части наркотических растений, а также стеклянные банки, наполненные наркотическим веществом. В проведении обыска в доме вместе с оперативными сотрудниками участвовали кинолог со служебной собакой по кличке Корса.
Криминалистическим исследованием установлено, что в емкостях находилось наркотическое средство – марихуана, общей массой 312 граммов, в том числе высушенными частями растений оказалась маньчжурская конопля, общей массой 168 граммов.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для личного потребления.
Следователями отдела полиции в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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