Увидеть мир глазами тигра и услышать музыку растений смогут приморцы 





В честь 25-летия работы WWF в России и 20-летия Дня тигра Всемирный фонд дикой природы вместе с творческой командой Hero4Hero дарят Владивостоку выставку дополненной реальности «Наедине с природой» и концерт межвидовой музыки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на WWF.

И выставка, и концерт посвящены 25-летию работы WWF в России. В 1994 году Всемирный фонд дикой природы пришел Дальний Восток с проектом по сохранению амурского тигра и мест его обитаний. И не случайно эти необычные мероприятия приурочены к Дню тигра, который каждый год поражает воображение и остается самым массовым, ярким карнавальным и необычным городским праздником.

Двадцать лет назад Всемирный фонд дикой природы стал одним из инициаторов проведения во Владивостоке Дня тигра как общегородского праздника, взяв за основу светлую идею писателя и охотоведа Владимира Тройнина. К этому времени уже была принята на государственном уровне разработанная с участием наших экспертов «Стратегия сохранения амурского тигра в России».

При поддержке WWF действовала целая сеть антибраконьерских бригад во всех «тигриных» заповедниках и ключевых местообитаниях крупных кошек Дальнего Востока. WWF всемерно поддерживал знаменитую инспекцию «Тигр» Госкомэкологии Приморского края. Мы начали работу по сохранению кедрово-широколиственных лесов — важнейших мест обитания тигра, организовав опергруппу «Кедр», и приступили к созданию национальных парков.

«День тигра, возникший на стыке тысячелетий, вовлек в эту, в общем-то, специфическую деятельность, ещё недавно касающуюся ограниченного круга специалистов, огромное количество обычных людей и организаций, даже не связанных напрямую с охраной природы, — говорит руководитель первого проекта WWF России на Дальнем Востоке по сохранению амурского тигра и мест его обитаний, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Сейчас, спустя 25 лет, о тигре знают все. Знают о его горестях и даже радостях. Потому что мы прошли этот путь вместе — вместе с государственными и общественными инспекторами охраны природы, с руководителями ведомств, сотрудниками охотнадзора, таможни, пограничной службы, управления внутренних дел, преподавателями школ, вузов, общественными организациями и многими другими сторонниками охраны дикой природы.

И конечно же, потому что уже 20 лет мы идем по этому пути вместе с простыми жителями Дальнего Востока России, бок о бок живущими с этими уникальными, красивейшими и очень грозными животными, под флагом которых WWF охраняет природу в целом», — добавляет Фоменко.

28 и 29 сентября возле кинотеатра «Океан» во Владивостоке впервые будет работать необычная выставка. Зрителю не просто представят 16 фоторабот — стоп-кадров ярких моментов из жизни амурского тигра, главного обитателя уссурийской тайги.

Благодаря технологии дополненной реальности (AR —от англ. augmented reality, «дополненная реальность») авторы проекта расширяют границы фотографического жанра до видео — дают возможность зрителю «оживить» изображение и увидеть амурского тигра в среде его обитания.

«Внедряя AR-технологию в совместный проект с WWF России, Hero4Hero стремились привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения дикой природы, в том числе популяции амурского тигра, — комментирует Ксения Фролова, со-основатель арт-группировки Hero4Hero. — Когда технологии вошли плотно в жизнь человека, пришло время использовать их для напоминания об истинной природе, которая часто нуждается в нашем внимании».

Редкое видео тигра с фотоловушек в уссурийской тайге с использованием новых технологий «вживлено» в фотографии и раскрывается на смартфоне с помощью приложения ARGIN. Таким образом, зритель получает опыт единения с дикой природой в городской среде, может посмотреть на мир глазами амурского тигра и увидеть гораздо больше, чем это возможно через фотографию.

Творческий эксперимент на уличной площадке возле кинотеатра «Океан» дополнит концерт межвидовой музыки — сотворчество растений и человека. Используя технологию «Музыка растений», позволяющую измерять и озвучивать электрическую проводимость листьев и корней растений, Hero4Hero совместно c музыкальным проектом «Кот и Космос» проведут несколько музыкальных сессий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]