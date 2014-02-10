У жителя Владивостока изъяли 2,5 тонны деликатесных морепродуктов
Гребешок, креветка, тунец, красная рыба, икра — десятки наименований дорогостоящих морепродуктов хранил в рефрижераторе житель Владивостока. Сотрудники Россельхознадзора не увидели сертификатов качества и обнаружили много просрочки, — сообщают «Вести: Приморье».
В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю и инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории промышленной зоны в районе улицы Некрасовской в рефрижераторных контейнерах, принадлежащих одному из жителей города Владивостока, обнаружено почти 2,5 тонны рыбо- и морепродукции неподтвержденного качества.
По данным Россельхознадзора, в рефрижераторных контейнерах находились конечности краба, мясо краба, краб целый, креветка разных видов, филе морского гребешка, филе морской рыбы, трепанг на меду, консервы из краба, щупальца осьминога, филе лососевых пород рыб, филе желтоперого тунца, стейк палтуса, форель радужная потрошеная, икра морского гребешка, гребешок целый, филе морского гребешка, разнорыбица, лососевая соленая икра.
Вся продукция хранилась и реализовывалась без товаросопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность, а также прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, срок годности на часть продукции был истекшим, на части товара отсутствовала маркировка, а на другую часть продукции не было документов, подтверждающих ее прослеживаемость.
На основании установленных фактов опасная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении нарушителя открыто административное производство по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», по результатам рассмотрения которого нарушителю будет назначен административный штраф, а продукция – утилизирована или уничтожена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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