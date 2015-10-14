ДТП с участием двух пенсионеров закончилось смертью более старшего 

Два пенсионера - один на авто, другой на велосипеде - не поделили дорогу. 72-летний участник дорожного движения получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД Уссурийска.

Установлено, что возле дома №129 по улице Советской в Новоникольске 69-летний водитель автомашины марки Тойота Камри, двигаясь со стороны села Покровка Октябрьского района в направлении Уссурийска, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 72-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью.

ДТП произошло в светлое время суток на асфальтированном дорожном покрытии.

Стаж вождения водителя иномарки с 2000 года. В 2019 году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

По факту автоаварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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