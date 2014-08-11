Грузовичок всмятку: 80-летний водитель погиб в ДТП за Уссурийском





Грузовик и микрогрузовик не поделили дорогу на нерегулируемом перекрестке в Новоникольске. Один из водителей погиб в реанимации, — сообщают «Вести: Приморье» по информации УМВД.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №52 на улице Советской села Новоникольск (участок автодороги Уссурийск-Пограничный).

На место происшествие прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, МЧС.

Предварительно установлено, что 80-летний водитель автомашины Тойота Лит Айс, выезжая на нерегулируемый перекресток, не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге Хино Рэйнджер.

В результате автоаварии водитель микрогрузовика получил тяженлые травмы. Он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где впоследствии скончался.

ДТП произошло в светлое время суток.

По фату автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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