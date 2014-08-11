Грузовичок всмятку: 80-летний водитель погиб в ДТП за Уссурийском
Грузовик и микрогрузовик не поделили дорогу на нерегулируемом перекрестке в Новоникольске. Один из водителей погиб в реанимации, — сообщают «Вести: Приморье» по информации УМВД.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №52 на улице Советской села Новоникольск (участок автодороги Уссурийск-Пограничный).
На место происшествие прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи, МЧС.
Предварительно установлено, что 80-летний водитель автомашины Тойота Лит Айс, выезжая на нерегулируемый перекресток, не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге Хино Рэйнджер.
В результате автоаварии водитель микрогрузовика получил тяженлые травмы. Он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где впоследствии скончался.
ДТП произошло в светлое время суток.
По фату автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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