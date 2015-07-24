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Смертельный кульбит совершил «бесправный» водитель «Марка»

Смертельный кульбит совершил «бесправный» водитель «Марка»

Фото: 25.мвд.рф


В районе 12 км автодороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово опрокинулась машина.  Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, — передают «Вести: Приморье» по информации ГИБДД Хорольского района.

Установлено, что за рулем автомобиля Тойота Марк 2 находился 27-летний мужчина, не имеющий права на управление транспортным средством. Водитель двигался со стороны Комиссарово в направлении Сибирцево.  Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. 

В момент движения мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате удара его выбросило из автомобиля, что спровоцировало тяжелые травмы, от которых он скончался на месте происшествия.

Погибший не проходил обучения на право управления транспортным средством, однако ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения: ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным), ст. 12.9 ч.2 (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км).

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием. По факту происшествия проводится проверка. 

По данным Госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия: 75 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 10 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 155 транспортных средства.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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