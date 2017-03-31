Жители Находки инициировали экологическую экспертизу акватории
Росприроднадзор по просьбе жителей города Находка, которые жалуются на угольную пыль из-за работы стивидоров, проведет экологическую экспертизу акватории бухт пригорода весной 2020 года, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Интерфакс.
«Надеюсь, в следующем году после того, как будет открытая вода, это будет апрель - май, мы проведем (экспертизу состояния акватории - ИФ)", - сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова журналистам во Владивостоке по итогам совещания с главами стивидорных компаний, темой которого стали экологические проблемы в Находке из-за перевалки угля в местном порту.
По ее словам, экспертизу лучше делать в теплое время с учетом климатических аспектов региона, и в этом году ее сделать уже не получится.
На совещании представитель регионального отделения «Зелёный квартал» обратился к Радионовой с письмом от жителей Находки. В этом обращении, они, в том числе, просили провести экологическую экспертизу состояния акватории.
Экологическая ситуация в Находке активно обсуждается последние несколько лет. В 2017 году она осложнилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порту Находки работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям и покрывает улицы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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