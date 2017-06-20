Жители Находки обратились в прокуратуру с жалобой на выбросы угольной пыли

Дальневосточная транспортная прокуратура рассматривает обращение жителей микрорайона Врангель в Находке, которые просят провести проверку по факту ежедневных загрязнений акватории и воздуха угольной пылью, передают «Вести: Приморье» со ссылкой на "Интерфакс".

"Обращение от жителей Врангеля поступило. В настоящее время оно зарегистрировано и находится на рассмотрении" - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В своем обращении в прокуратуру местные жители говорят о ежедневных загрязнениях акватории и воздуха угольной пылью.

"В период с 18 января по 13 февраля 2020 года жители микрорайона Врангель Находки ежедневно фиксируют значительное загрязнение атмосферы, акватории и береговой линии бухты Врангель (со стороны угольного комплекса) угольной пылью. Просим провести оперативную проверку и срочно принять меры", - говорится в обращении. Копией обращения располагает редакция агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Отмечается, что выбросы стали ежедневными в 2020 году. В ноябре-декабре 2019 года, по данным местных жителей, подобные выбросы фиксировались один раз в семь-десять дней.

В обращении приводится инстаграм-аккаунт, в котором ежедневно публикуются фотографии бухты Врангеля, где на большом участке акватории и в воздухе видна черная пыль.

Также 27 января жители Врангеля обращались с просьбой провести проверку по факту ежедневных загрязнений угольной пылью в Росприроднадзор. Ведомство пока не ответило на обращение.

Проблема загрязнения угольной пылью наиболее остро ощущается в приморском городе Находка. Экологическая ситуация в этом городе активно обсуждается последние несколько лет. В 2017 году она осложнилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порту Находки работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по окрестностям и покрывает улицы.

Еще в 2017 году стивидоры и власти края подписали соглашение о том, что в Находке будет направлено более 1,5 млрд рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2018-2020 годах.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявлял, что работа стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году, будет остановлена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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