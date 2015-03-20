Солнце на службе ЖКХ: горячую воду в детском саду на Русском греют по-новому

В поселке Рында на острове Русском «Примтеплоэнерго» ввел в эксплуатацию новую систему обеспечения горячего водоснабжения при помощи солнечной энергии, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу компании.

Специализированное оборудование установлено для горячего водоснабжения детского сада №127, расположенного на территории поселка. Об этом сообщил заместитель главного инженера «Примтеплоэнерго» Алексей Филин.

По его словам, нагрев воды происходит за счет получения тепла из 18 вакуумных солнечных коллекторов, генерирующих до 180 кВт тепловой энергии в сутки из солнечных лучей, которой достаточно для обеспечения горячего водоснабжения детского сада. Данная технология не наносит вреда экологии, безопасна и экономически эффективна.

«Ранее горячее водоснабжение детского учреждения было обеспечено при помощи бойлерной системы. После установки альтернативного водонагревательного источника себестоимость данной услуги здесь снизится в десятки раз. Срок окупаемости оборудования составит менее 5 лет», - подчеркнул Алексей Филин.

«Мы стараемся внедрять все возможные технологии на объектах предприятия для повышения качества наших услуг. В перспективе – установка тепловых насосов на одной из котельных в Лесозаводске, что также является для нас новым опытом» — рассказал инженер.

По его словам, данное мероприятие проведено в рамках программы энергосбережения, разработанной на предприятии на 2019-2021 годы. Целями программы является снижение потребления предприятием топливно-энергетических ресурсов, производственных потерь теплоносителя и тепловой энергии.

В рамках программы предполагается строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, автоматизация котельных, замена ветхих трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей, а также приобретение и установка автоматических модульных котельных. Кроме того, из эксплуатации будут выведены малоэффективные источники теплоснабжения.

Врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко отметила, что использование новых технологий не только способствует улучшению качества оказываемых услуг, открывает дополнительные возможности снижения их себестоимости, но и позволяет решить проблему отсутствия горячего водоснабжения в межотопительный период на тех объектах, где по техническим причинам не было возможности вырабатывать тепловую энергию на подогрев воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]