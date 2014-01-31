В Уссурийске средь бела дня пропал памятник первым переселенцам
В Уссурийске нежданно-негаданно исчез памятный знак "Первым переселенцам - основателям города", который был установлен в сквере между Покровским храмом и городским музеем. Его установили более 20 лет назад, но при этом до сих пор памятный валун с табличкой не был в реестре объектов культуры, сообщает "Вести: Приморье".
Судя по материалам уссурийской газеты "Коммунар", на месте исчезнувшего памятника ведутся работы по благоустройству, инициатором которого выступили реестровые казаки. На месте прежнего памятного знака будет новый, в честь казаков-первопроходцев.
Между тем, как сообщает уссурийская газета, часть общественников, среди которых и уссурийские краеведы, мягко говоря, недоумевает.
- Я не против того, чтобы в нашем городе шло благоустройство, появлялись знаковые объекты и открывались новые страницы истории. Но почему этот проект не выносился на всеобщее обсуждение? С людьми даже не посоветовались, и они не знают, что появится на этом месте, - высказался председатель уссурийского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Сергей Сильченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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