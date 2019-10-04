Автоледи из Владивостока обвинили в крайне неблаговидном поступке (видео)

Неравнодушные автомобилисты уличили водителя внедорожника в том, что он ен пропустил автомобиль "скорой помощи", который подавал световые и звуковые сигналы. В инстаграм-паблик Экипажи ДПС выложено сообтветствующее видео из Владивостока, сообщают "Вести:Приморье"

"Опубликуйте эту автохамку, за рулём девушка, скорую не пропускала, ждала что все будут уступать и она поедет первая Lexus г/н Х...НР125.", - обличил нарушительницу неназванный автор, выложивший в сеть это видео.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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