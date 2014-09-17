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Электропоезд сбил мужчину во Владивостоке

Электропоезд сбил мужчину во Владивостоке

Источник фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В минувшие выходные дни во Владивостоке зафиксировано травмирование 30-летнего мужчины на железной дороге.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служба УТ МВД России по ДФО, машинист электропоезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

В целях профилактики травматизма на железной дороге, сотрудники транспортной полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых стражи правопорядка рассказывают взрослым и детям о правилах поведения и мерах личной безопасности на железной дороге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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