Выжить любой ценой! В окрестностях Трёх Пещер, на окраине Владивостока, ученые устроили командное первенство по туристическому многоборью. Состязались в экстремальных видах спорта а канатной дороге, у костра, в непроходимых дебрях.

Команды из академических институтов для участия в «Экстримтуре» - построены. Церемония поднятия флага и обязательная для всех разминка: многие семьями здесь. За экстримом, запахом костра. И доктора наук, и молодежь: готовы штурмовать препятствия — подъемы, крутые спуски.

Максим Зинин, участник «Экстримтура-2019», научный сотрудник ДВО РАН: «Здесь можно научиться, как выживать в лесу, это очень поможет в геологической экспедиции».

Сразу видно, в этой семье — будущий геолог растет. И пусть пока не силён в спортивном ориентировании, пример сильных духом вдохновляет и радует. Вот в карте на незнакомой местности разбираются океанологи…

А в это время к финишу спешат лучше других «ориентированные» спортсмены. Друг друга подбадривают шутками и «выкладываются» до конца.

Дмитрий Некрасов, участник «Экстримтура-2019», сотрудник ННЦМБ ДВО РАН: «Мы первые, а все ушли южнее. Карта слишком мелкого масштаба, и мы проскочили два раза, пришлось вернуться и идти по склону цепью».

Михаил Полянцев, участник «Экстримтура-2019», сотрудник ИХ ДВО РАН: «Пока дошли, пока всех обманули. А некоторые не дошли, явно там упали...»

Ученые — народ предусмотрительный, как раз к девизу соревнований: «Будь готов ко всему, спаси себя и помоги другому». Оказавшись вдали от цивилизации, одни готовят на костре обед, другие - преодолевают навесную переправу, поднимаются по веревочным лестницам. Сложнее всего справиться с «коварной бабочкой» - так окрестили хитрую конструкцию канатной дороги. Коленки дрожат, но спортивный азарт помогает победить страх.

Полина Перепелкина, участник «Экстримтура-2019», сотрудник ФНЦ биоразнообразия : «Это сплочение коллектива, а мы коллектив дружный, поэтому мы любим такие мероприятия».

Екатерина Завидная выступает за родной институт химии: там всю жизнь работает её мама. И так старается поддержать честь химиков девушка, что на этапе спортивной стрельбы три раза подряд в цель попадает.

Екатерина Завидная, участник «Экстримтура-2019»: «Они с одной стороны умные, научные открытия делают, а с другой стороны они умеют развлекаться. Зимой на лыжах, летом бегают — разносторонние люди».

За 10-летнюю историю соревнований по туристическому многоборью среди команд ДВО РАН менялась многое: география, формат состязаний. Но неизменным оставалось одно — стремление объединить научные силы, чтобы побеждать в любых условиях. А лучшими на этот раз стали ученые-экстремалы из Дальневосточного геологического института.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]