Имянаречение новейшего российского танкера прошло во Владивостоке
Во Владивостоке подняли флаг России над новым танкером ледового класса Arc7 «Михаил Лазарев». Церемония поднятия флага и имянаречения прошла у причала Морского вокзала столицы Дальнего Востока 6 октября, сообщают "Вести:Приморье".
Сразу после поднятия флага судно отправилось к месту работы — в район Обской губы. Там «Михаил Лазарев» будет перевозить грузы по маршруту Северного морского пути.
«Михаил Лазарев» — четвертое судно из серии «Штурман Альбанов». Ледовое усиление позволяет танкеру двигаться во льдах толщиной 1,8 м. Причем движение кормой вперед дает возможность проходить более тяжелые льды. Ледокол может работать при температуре до -45 градусов. Также он способен выходить на мелководье.
Танкер назвали в честь одного из первооткрывателей Антарктиды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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