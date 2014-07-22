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Самый крупный за 30 лет танкер спустили на воду в Приморье

Самый крупный за 30 лет танкер спустили на воду в Приморье

Фото: Корабли

На судостроительном заводе «Восточная Верфь» во Владивостоке завершено строительство малого морского танкера «Михаил Барсков». В торжественной церемонии спуска судна на воду принял участие вице-губернатор Приморья Александр Костенко во вторник, 27 августа.

По словам генерального директора АО «Восточная Верфь» Олега Сиденко, заказ на судно предприятие получило в 2014 году.
«До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен и сегодня судно готово к спуску на воду», – подчеркнул он, добавив, что теперь танкер войдет в состав Тихоокеанского флота.

Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнению спасательных операций. «Михаил Барсуков» способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в районах опасных для мореплавания, снимать с мелей и рифов судов, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать авариные корабли, тушить пожары на судах. Танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда, предназначенные для работы даже в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра.

Танкеру присвоено имя Михаила Барскова, вице-адмирала заместителя Главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению и эксплуатации с 1989 по 2003 годы. На торжественной церемонии присутствовала дочь вице-адмирала Наталья.

От имени губернатора Олега Кожемяко судостроителей поздравил его заместитель Александр Костенко. Он вручил Почетные грамоты главы региона работникам АО «Восточная Верфь» – сборщику корпусов металлических судов 3 разряда цеха №4 Петру Фадееву, судовому слесарю-монтажнику 3 разряда цеха №16 Александру Фомину, начальнику участка сборки, сварки и формирования корпусов судов цеха №4 Дмитрию Шиголину. Благодарность Губернатора Приморья объявлена маляру 4 разряда цеха №16 Александру Анисимову, начальнику цеху №16 Игорю Кене, плотнику 4 разряда цеха №7 Евгению Чепурко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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