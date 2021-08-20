Второй краболов спустили на воду в Приморье

Судно-краболов «Аян», построенное в рамках реализации госпрограммы инвестиционных квот, в пятницу, 20 августа, спустили на воду во Владивостоке на судостроительном заводе «Восточная верфь», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Это уже второе подобное судно, построенное приморскими судостроителями.

В министерстве промышленности и торговли Приморского края рассказали, что всего в портфеле заказов АО «Восточная верфь» – шесть подобных судов проектов 03140 и 03141, предназначенных для добычи краба и производства продукции, а также два ярусолова проекта 03142. Головной краболов «Охотск» спустили на воду в декабре минувшего года, в настоящее время он готовится к передаче заказчику, которым стала компания ООО «Дальневосточное побережье». Ожидается, что это произойдет в сентябре.

«Аян» – это второе однотипное судно, построенное на предприятии по заказу этой компании. После торжественной церемонии о его борт разбили традиционную бутылку шампанского и приступили к процедуре спуска на воду из плавучего дока. Ориентировочно через девять месяцев после достройки на плаву его также передадут заказчику.

Напомним, что в рамках реализации государственной программы инвестиционных квот в Приморье, помимо Восточной верфи, серию из восьми рыбодобывающих судов строит АО «Находкинский судоремонтный завод».

Справочно:

Длина и ширина краболова проекта 03140/03141 – 63,27 и 10,6 метра соответственно. Водоизмещение составляет 1 586 тонн, объем перевозки живого краба при этом – до 100 тонн. Суда этого проекта за счет модульной конструкции обладают высоким потенциалом адаптации к добыче других видов гидробионтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]