Первый дальневосточный краболов спустили на воду в Приморье

На Восточной верфи 18 декабря спустили на воду первый дальневосточный краболов «Охотск». Передача готового судна заказчику запланирована на сентябрь 2021 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, судно получило символичное название: Охотск был первым городом Дальнего Востока, а краболов стал первым краболовом, построенным на дальневосточных судостроительных предприятиях.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин подчеркнул, что строительство краболова осуществляется в рамках инвестиционных квот, поручения Президента РФ Владимира Путина по диверсификации военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции.

«Важно, что сегодня со стапелей сошло гражданское судно. Это развитие судостроения в Приморском крае, производство судов нового класса, создание новых рабочих мест, обмен опытом между поколениями. Именно молодежь станет фундаментом нового коллектива крупнейшего судостроительного предприятия “Восточная верфь”», – отметил министр.

По словам врио генерального директора АО «Восточная верфь Сергея Баканева, завершить постройку головного краболова планируется в сентябре 2021 года.

«В ноябре прошлого года мы первыми среди предприятий Дальнего Востока произвели закладку краболова, а теперь первыми спускаем на воду столь нужное нашим рыбопромышленникам судно», – сказал он.

Всего в портфеле «Восточной верфи» находится пять краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции. Строительство ведется с соблюдением графика, в 2021 и 2022 годах планируется сдать по одному краболову, еще два – в 2023. Последний, пятый краболов намечено передать заказчику в 2024 году. Ввод всех новых судов будет синхронизирован со списанием старого флота.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко ранее заявил о необходимости возвращения судоремонта и судостроения на российские верфи, в Приморский край. Для этого сейчас есть необходимые мощности и льготные режимы.

Справочно. Длина и ширина «Охотска» – 63,27 и 10,6 метра соответственно. Водоизмещение краболова составляет 1586 тонн, объем перевозки живого краба при этом – до 100 тонн. Суда этого проекта за счет модульной конструкции обладают высоким потенциалом адаптации к добыче других видов гидробионтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]