Первый краболов заложили на верфи в Приморье

Торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции», состоялась во вторник, 26 ноября, на судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, данное рыбопромысловое судно можно будет использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов. Район плавания не ограниченный, ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра. Длинна судна составляет 63 метра, ширина – 10,6 метра. Размеры корпуса выбраны с учетом характеристики волн в Северной части Тихого океана и прилегающих к нему морей, что позволит обеспечить отличные мореходные качества судна. Численность экипажа в варианте «живовоз» – 21 человек, в варианте «процессор» – 30 человек. Максимальная скорость – 14,5 узлов, автономность – 45 суток.

В церемонии закладки судна приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей Басаргин.

Заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что принятый закон «Квоты в обмен на инвестиции» призван стимулировать развитие судопромышленности в стране. «Задача этого закона – вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле, чтобы они расходовались на строительство новых заводов, судов. В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Для того, чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидии рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях – им будет субсидироваться 20% стоимости», – заявил Юрий Трутнев.

Краболовное судно строится для хабаровского рыбохозяйственного предприятия ООО «Дальневосточное побережье». Церемония закладки прошла в тот момент, когда составная часть судна составила не менее 50 тонн.

Всего на «Восточной верфи» для компании будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство краболовов уже заключен.

Половина квот на вылов ценного биоресурса будет распределяться в ходе конкурса между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет получит 142 миллиарда рублей дополнительной прибыли. По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов. В 2019 году инвестиции рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока в строительство судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий превысят 27 миллиардов рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]