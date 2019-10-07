Во Владивостоке закрыт проезд по улице Борисенко. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
Жизнь Тихой усложнил начавшийся ремонт ливневой канализации. Участок дороги от Спортивной до Школьной перекрыли на месяц. Все выходные люди стояли в пробках, затор сохранился и утром понедельника. Подробнее об этом в сюжете Марьяны Яцкевич.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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