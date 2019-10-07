Жизнь Тихой усложнил начавшийся ремонт ливневой канализации. Участок дороги от Спортивной до Школьной перекрыли на месяц. Все выходные люди стояли в пробках, затор сохранился и утром понедельника. Подробнее об этом в сюжете Марьяны Яцкевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]