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Движение по Борисенко во Владивостоке открыли, но работы не завершены. Видеорепортаж Максима Каленника

Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко. Одну из важнейших городских артерий перекрывали почти на два месяца для ремонта ливневой канализации. Однако, срок сдачи этого объекта переносился. Почему? И удалось ли закончить все запланированные работы?

Движение по улице Борисенко во Владивостоке открыли. Полтора месяца участок между Спортивной и Школьной больше напоминал фронтовую линию - траншеи, горы грунта и почти замороженный темп работ. Здесь велась прокладка новой ливневки, но когда подрядчик уже был готов приступить к асфальтированию выяснилось, что «Примводоканал» не довел до ума свою часть работ, и кстати, это уже не первый раз, когда эта организация откровенно срывает сроки выполнения своих обязательств.

Движение должны были открыть 10 ноября, но в итоге открыли 24-го. Даже не специалисту видно, что подрядчик был вынужден в прямом смысле «гнать лошадей», чтобы успеть до снегопада, которого, к счастью, можно сказать, не случилось.

Спешка, как известно, редко к хорошему приводит, в результате тротуары брошены, и горожанам надо постараться, чтобы здесь не сломать себе руки-ноги-челюсть. А сегодня, кстати, гололед!

Пресс-служба городской администрации уже распространила сообщение, что подрядчик обязательно доделает этот участок, а здесь всего полкилометра.

Между тем, все автобусные маршруты, которые следуют по Борисенко наконец-то вернулись сюда, полтора месяца они нарезали круги, чтобы объехать этот проблемный участок.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 1234 / Сегодня, 17:35
    № 1  
     

    доделывать не будут, качество дорожного покрытия не соответствует, ОНФ должен поднять тему о невыполнении госконтракта

    0

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