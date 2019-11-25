Во Владивостоке открыли движение по улице Борисенко. Одну из важнейших городских артерий перекрывали почти на два месяца для ремонта ливневой канализации. Однако, срок сдачи этого объекта переносился. Почему? И удалось ли закончить все запланированные работы?

Движение по улице Борисенко во Владивостоке открыли. Полтора месяца участок между Спортивной и Школьной больше напоминал фронтовую линию - траншеи, горы грунта и почти замороженный темп работ. Здесь велась прокладка новой ливневки, но когда подрядчик уже был готов приступить к асфальтированию выяснилось, что «Примводоканал» не довел до ума свою часть работ, и кстати, это уже не первый раз, когда эта организация откровенно срывает сроки выполнения своих обязательств.

Движение должны были открыть 10 ноября, но в итоге открыли 24-го. Даже не специалисту видно, что подрядчик был вынужден в прямом смысле «гнать лошадей», чтобы успеть до снегопада, которого, к счастью, можно сказать, не случилось.

Спешка, как известно, редко к хорошему приводит, в результате тротуары брошены, и горожанам надо постараться, чтобы здесь не сломать себе руки-ноги-челюсть. А сегодня, кстати, гололед!

Пресс-служба городской администрации уже распространила сообщение, что подрядчик обязательно доделает этот участок, а здесь всего полкилометра.

Между тем, все автобусные маршруты, которые следуют по Борисенко наконец-то вернулись сюда, полтора месяца они нарезали круги, чтобы объехать этот проблемный участок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]