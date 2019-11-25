Наконец-то поехали! Десятки тысяч жителей Первомайского района эту рабочую неделю начинают с долгожданного события - автомобилисты и пассажиры маршрутных автобусов теперь едут не в объезд, а по-прямой! Участок улицы Борисенко открыли для движения всех видов транспорта. Укладку асфальта дорожники вели в авральном режиме, но жители ближайших домов принимать работу отказываются. Почему!?

Максим Каленник, корреспондент: «Движение по улице Борисенко наконец-то открыли. Почти два месяца здесь прокладывали ливневку. Новый асфальт, новые бордюры, правда, единственное, про что забыли - это завершить работы по благоустройству».

Последняя неделя ноября для нескольких десятков тысяч жителей Первомайки стартовала с долгожданного решения транспортного вопроса. Они дождались: искать пути объезда полукилометрового разрытого участка на Борисенко больше не надо и даже маршруты автобусов вернулись «на круги своя».



Жители Владивостока:

- Выполнили нормально, в принципе. Весной будет видно, насколько качественно сделали. На сегодняшний день, в принципе, устраивает.

- Как обычно, наверное, месяца два продержится, а потом развалится.

Горожане не зря переживают. Все просто - подрядчик две недели ждал, когда же «Примводоканал» выполнит свою часть работ, крайний срок выполнения которых он провалил. В итоге вся стройка почти на два месяца растянулась и дело к асфальту подошло, когда морозы ударили и снег выпал.

Алла Бекерова, местный житель: «Вот, буквально недавно, летом у нас здесь был сделан ремонт. А теперь тут что!? Пусть доделывают. Мусор оставили, там мы лично делали клумбу. Привезли землю, все благоустроили, приехал трактор и все испортил».

Алла Алексеевна живет в пятиэтажке напротив. Возмущена тем, что во время прокладки труб строители здесь наворотили и что после них осталось.

Алла Бекерова, местный житель: «Трамвайная остановка, там стояли столбики, чтобы люди не выходили на дорогу. А теперь этих столбиков нет, ничего нет и люди, не понятно как, должны переходить эти рельсы.

- Т.е вы как местный житель и эксперт работы не принимаете?

Конечно, нет! Не доделают, как всегда, замерзло же все, посмотрите!»

Кучи строительного мусора, отсутствие асфальта на примыканиях к дороге и бесконечная траншея вдоль тротуара - «Добро пожаловать!» в травмпункт.

Максим Каленник, корреспондент: «Администрация города уже распространила сообщение, что подрядчик будет обязан довести все до ума. А пока жителям города остается только внимательно смотреть под ноги».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]