Водоканал мешает асфальтированию участка на Борисенко (фото)

Сроки открытия движения на участке улицы Борисенко во Владивостоке вновь сдвинулись — на этот раз виной тому Водоканал, который не выполняет свою часть работ, — сообщают «Вести: Приморье».

Вялотекущий темп строительных работ на полукилометровом участке улицы Борисенко вызывает раздражение горожан.

Открыть движение должны были ещё 10 ноября. Но подрядчик не может приступить к укладке асфальта уже несколько дней. Оказывается, Примводоканал до сих пор не выполнил свои обязательства — не восстановил вовремя водоотводный канал к напорному коллектору, который сам же и повредил ещё семь лет назад.

Сроки открытия движения опять сдвигаются на неопределенный срок. А пока далеко неморозоустойчивые представители дорожных рабочих из стран Средней Азии, как и сама стройка, впадают в зимний анабиоз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]