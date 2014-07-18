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Водоканал мешает асфальтированию участка на Борисенко (фото)

Водоканал мешает асфальтированию участка на Борисенко (фото)

Сроки открытия движения на участке улицы Борисенко во Владивостоке вновь сдвинулись — на этот раз виной тому Водоканал, который не выполняет свою часть работ, — сообщают «Вести: Приморье».

Вялотекущий темп строительных работ на полукилометровом участке улицы Борисенко вызывает раздражение горожан.

Открыть движение должны были ещё 10 ноября. Но подрядчик не может приступить к укладке асфальта уже несколько дней. Оказывается, Примводоканал до сих пор не  выполнил свои  обязательства — не восстановил вовремя водоотводный канал к напорному коллектору, который сам же и повредил ещё семь лет назад.

Сроки открытия движения опять сдвигаются на неопределенный срок. А пока  далеко неморозоустойчивые представители  дорожных рабочих из стран Средней Азии, как и сама стройка, впадают в зимний анабиоз.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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