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В горных районах Приморья выпал снег

Фото: pogoda_25_region

На горных перевалах в Приморье выпал снег, - сообщает "Вести: Приморье".

Сегодня, 8 октября, в крае сильно похолодало. Приморские автомобилисты попали в легкую метель на Лазовском перевале, - сообщает "КП".

Засыпало мокрым снегом и Сергеевский перевал, расположенный между Партизанским и Лазовским районами. В социальных сетях появились снежные фото и видео.

Автомобилисты пребывают в легком шоке. Сменить резину у своих "железных коней" они еще не успели.

По данным приморских синоптиков, похолодание в Приморье будет непродолжительным, уже завтра днём ложбина холода уйдёт на север, и потеплеет. Максимальные температуры смогут повысится до вчерашних значений. Осадков не ожидается.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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