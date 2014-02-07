Зарплату проиндексировали около 100 тысячам приморцев
С 1 октября на 4,3% повышена оплата труда сотрудникам федеральных ведомств. В Приморском крае октябрьская индексация коснется около 100 тысяч человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, это работники федеральных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Что касается повышения зарплаты краевым бюджетникам, то оклады работников краевых государственных учреждений Приморского края повышены с 1 января 2019 года на 4,7%. Количество приморцев, работающих в бюджетных организациях – более 50 тысяч человек.
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений производится в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в территориальных органах исполнительной власти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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