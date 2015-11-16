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Бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3%

Бюджетникам проиндексируют зарплаты на 3%

Источник фото: pixabay.com

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение 4 сентября 2020 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.

Из документа следует, что индексация также коснётся гражданских служащих военных частей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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