Регионы РФ освобождены от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

В 2020 году российские регионы могут не платить взносы по бюджетным кредитам в связи с коронавирусной ситуацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. При этом, освободившиеся в 2020 году средства, предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

В указе отмечается, что такое решение было принято для поддержки регионов.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — говорится в документе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]