Мишустин закрыл границу с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, одна из мер предусматривает закрытие границы в дальневосточном регионе России, пишет газета «Ведомости».

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ]», – сказал премьер, открывая заседание правительства», пишет ТАСС.

На момент публикации распоряжение правительства, о котором говорил Мишустин, опубликовано не было.

По словам премьера, на сегодняшний день в России нет подтвержденных случаев заражения. «Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей»,– заявил он. Мишустин отметил, что оперативный штаб по предупреждению распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой действует в круглосуточном режиме.

Напомним, с 31 января Россия ограничит железнодорожное, автомобильное и пешеходное движение на границе с Китаем. Ограничения пока будут действовать до 2 февраля. Решение по режиму авиасообщения между странами будет принято Минтрансом и МИД на основании оценки ситуации по количеству возвращающихся российских граждан в страну. Министерства должны сделать это до пятницы, 31 января.





Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2020/01/30/187373/#ixzz6CWCtxosc

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]