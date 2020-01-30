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Названы условия, при которых разрешен выезд за рубеж

Названы условия, при которых разрешен выезд за рубеж

Источник фото: pixabay.com

Россиянам разрешили выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано правительством страны. Кроме того, Мишустин уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах.

По словам премьер-министра, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в отечественных клиниках.

«[Въехать смогут] также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — заключил Мишустин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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