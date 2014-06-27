Иностранца задержали в аэропорту Владивостока со взрывателями для ручных гранат

Уроженца ближнего зарубежья задержали в аэропорту Владивостока со взрывателями для ручных гранат. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, его арестовали на 10 суток и возбудили два дела: административное – за появление в общественном месте в состоянии опьянения и уголовное – за незаконное хранение взрывных устройств.

В ходе предполетного досмотра в аэропорту Владивостока сотрудники транспортной полиции задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В его личных вещах были обнаружены два предмета, похожие на элементы боеприпасов. Согласно заключению эксперта, это – взрыватели для ручных гранат промышленного изготовления.

49-летний уроженец ближнего зарубежья объяснил, что нашел взрыватели и решил оставить их себе.

Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Мужчину арестовали на 10 суток. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru