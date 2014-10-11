Анонс на 13 октября

13 октября в 9.30 у Ботанического сада — лига ходьбы «Женьшень» проводит фестиваль «Скандинавская ходьба и привал-2019». Участников спортивного праздника ждет насыщенная программа: разминка, мастер-класс по скандинавской ходьбе и чаепитие у костра. Важным пунктом в программе станет поход скандинавской ходьбой протяжённостью 10 км.

13 октября на о. Русский, стадион кампуса ДВФУ. Легкоатлетическая эстафета 100х1000 «Бег IN». Начало в 10.00.

13 октября в г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по самбо среди юношей 2000-2004 гг.р. Начало в 10.00.

13 октября в г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Финал чемпионата и первенства г. Владивостока по картингу.

13 октября в 12.00 во Владивостоке на центральной площади пройдет дрифт-шоу DSL Drift Shifters.

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий.

13 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]