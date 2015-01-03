Компания Сергея Дарькина затеяла большую стройку на Патрокле (фото)

10 октября компания ООО ИСК “Патрокл”* начала развертывание городка строителей для возведения жилых домов на участке № 25:28:030014:1404. Участок площадью 10 047 кв. м. расположен рядом со строящимся торговым центром чуть выше перекрестка с заездом на улицу Сочинскую. Данную землю за 50 миллионов компания, контрольный пакет акций которой принадлежит экс-губернатору Приморья, купила год назад в аукционе Дом.рф., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт patrokl.info.

По проекту комплексной застройки эпохи Дальспецстрой на новом участке запланировано 2 девятиэтажных дома, в постановлении администрации города №1933 от 16.05.2019 эти параметры сохранены. Что планирует построить здесь компания бывшего губернатора – будет известно после получения разрешения на строительство и появления паспорта объекта на заборе вокруг строительной площадки.

* - по данным ИАС Seldon.Basis, ООО «ИСК «Патрокл» ведет свою деятельность с 15 декабря 2015 года (основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий). Генеральный директор Эдуард Рассолов. 51% доли принадлежит ПАО «ФОНД ТИГР», президентом которого является бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]