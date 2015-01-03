Компания Сергея Дарькина затеяла большую стройку на Патрокле (фото)
10 октября компания ООО ИСК “Патрокл”* начала развертывание городка строителей для возведения жилых домов на участке № 25:28:030014:1404. Участок площадью 10 047 кв. м. расположен рядом со строящимся торговым центром чуть выше перекрестка с заездом на улицу Сочинскую. Данную землю за 50 миллионов компания, контрольный пакет акций которой принадлежит экс-губернатору Приморья, купила год назад в аукционе Дом.рф., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт patrokl.info.
По проекту комплексной застройки эпохи Дальспецстрой на новом участке запланировано 2 девятиэтажных дома, в постановлении администрации города №1933 от 16.05.2019 эти параметры сохранены. Что планирует построить здесь компания бывшего губернатора – будет известно после получения разрешения на строительство и появления паспорта объекта на заборе вокруг строительной площадки.
* - по данным ИАС Seldon.Basis, ООО «ИСК «Патрокл» ведет свою деятельность с 15 декабря 2015 года (основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий). Генеральный директор Эдуард Рассолов. 51% доли принадлежит ПАО «ФОНД ТИГР», президентом которого является бывший губернатор Приморского края Сергей Дарькин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.06.2018 Супруги vip-персон сдают в аренду "исторический" ТЦ в центре Владивостока (фото)
-
09.06.2018 АИЖК снова выставляет на торги участки в районе бухты Патрокл
-
03.01.2015 Российская компания планирует построить на Луне базу за 550 млрд рублей
-
04.11.2017 Жена Галуста Ахояна построит ресторанный комплекс на стихийной видовой возле фуникулера во Владивостоке
-
11.06.2016 Из-за тумана сотрудники полиции перекрыли часть трассы Седанка-Патрокл
-
21.07.2017 Во Владивостоке канализация из озера на Патрокле "прорвалась" в море(фото)
Добавить комментарий