Экс-губернатор Приморья скупает долгострои на Патрокле

Связанная с группой ТИГР экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина компания «УНР 2020» приобрела на аукционе пять долгостроев в микрорайоне Патрокл, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на KONKURENT.RU.

Объекты принадлежали ныне банкротному ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» (бывший «Дальспецстой»). «УНР 2020» купила дом № 142 и дом № 143 единым лотом за 196 млн руб., дом № 102 – за 85,6 млн руб., дом № 109 – за 59,8 млн руб. и дом № 110 – за 60 млн руб.

Напомним, бывший губернатор Приморья недавно создал еще одну строительную компанию – ООО «Специализированный застройщик «Аякс». Уставной капитал новой компании составляет 10 тыс. руб. Дарькину принадлежит 50-процентная доля, остальную контролирует Владимир Балан.

Микрорайон Патрокл давно является вотчиной Дарькина. Здесь экс-глава региона намерен построить четыре дома по 240 квартир. К слову, «Дальспецстрой» начал обустраивать микрорайон именно при власти Дарькина, но, как это случилось со многими компаниями, участвовавших в госзаказах 2000-х (включая стройки саммита АТЭС-2012) – обанкротился.

Отметим, согласно ЕГРЮЛ, ООО «УНР 2020» было создано в августе текущего года, его единоличным владельцем является бывший вице-губернатор Владимир Балан, ныне председатель совета директоров АО «Завод ЖБИ-3», подконтрольного Сергею Дарькину.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]