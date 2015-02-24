В УМВД Приморья пройдет прямая телефонная линия по вопросам оказания госуслуг

15 октября заместитель начальника информационного центра Управления МВД России по Приморскому краю полковник полиции Сергей Кукота проводит прямую телефонную линию по вопросам оказания государственных услуг по линии Информационного центра. Приморцам предлагают звонить с 16.00 до 17.00 по телефону: 8 (423) 221 43 33.

В пресс-службе регионального УМВД подчеркнули, что это не разовая акция: такие телефонные линии проводятся руководством Информационного центра еженедельно по вторникам.

Граждане могут получить консультацию специалиста, задать вопросы о получении справок об отсутствии судимости, архивных справок, а также о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, о проставлении апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. Также можно узнать контактные телефоны руководителей, ответственных за качество предоставления государственных услуг по линии Информационного центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]