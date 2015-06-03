В Приморье полицейские раскрыли кражу раньше, чем потерпевшая обнаружила пропажу

Ночью сотрудники ППС Уссурийска Сергей Потолицын и Антон Цибулин заметили молодого человека, двигавшегося на велосипеде. Полицейские стали устанавливать принадлежность велосипеда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 17-летнего молодого человека доставили в отдел полиции, где выяснилось, что владелица велосипеда 12-летняя Маша Сапонова. Преступление было совершено в подъезде дома по проспекту Блюхера.

Похищенное транспортное средство вернули законной владелице. Поблагодарить полицейских, вернувших ей велосипед, школьница приехала лично. Девочка выразила признательность сотрудникам полиции, отметив: «В Уссурийске замечательная полиция. Сотрудники полиции вернули мне велосипед, еще до того как я обнаружила, что он пропал. Полицейские разыскали меня и уже через некоторое время невредимый велик стоял у меня дома. Спасибо полиции…».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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