Новости Происшествия

Сегодня, 14:39
 

В Приморье полицейские раскрыли кражу раньше, чем потерпевшая обнаружила пропажу

В Приморье полицейские раскрыли кражу раньше, чем потерпевшая обнаружила пропажу

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Ночью сотрудники ППС Уссурийска Сергей Потолицын и Антон Цибулин заметили молодого человека, двигавшегося на велосипеде. Полицейские стали устанавливать принадлежность велосипеда.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, 17-летнего молодого человека доставили в отдел полиции, где выяснилось, что владелица велосипеда 12-летняя Маша Сапонова. Преступление было совершено в подъезде дома по проспекту Блюхера.

Похищенное транспортное средство вернули законной владелице. Поблагодарить полицейских, вернувших ей велосипед, школьница приехала лично.  Девочка выразила признательность сотрудникам полиции, отметив: «В Уссурийске замечательная полиция. Сотрудники полиции вернули мне велосипед, еще до того как я обнаружила, что он пропал.  Полицейские разыскали меня  и уже через некоторое время невредимый велик стоял у меня дома. Спасибо полиции…».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря