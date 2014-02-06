Штаб Навального во Владивостоке сообщает об обыске
Правоохранительные органы проводят обыск в штабе оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".
"В штаб снова пришли с обыском", - говорится на странице штаба в соцсети.
Один из активистов сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что задержан бывший координатор штаба Владимир Дубовский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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