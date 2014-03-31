В Приморье убили атамана казачьего объединения

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства атамана местного казачьего объединения в селе Барабаш.

27 ноября 2019 года возле дома по улице Центральной в селе Барабаш обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - огнестрельным ранением. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты гильзы от патронов" другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Предполагается, убитый был предводителем сельского казачьего объединения, а также занимался предпринимательской деятельностью в охранной сфере, сообщили Интерфакс-Дальний Восток.

Полиция ищет подозреваемых в убийстве, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

"Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых, а также их задержание", - говорится в сообщении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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