В Приморье убили атамана казачьего объединения
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства атамана местного казачьего объединения в селе Барабаш.
27 ноября 2019 года возле дома по улице Центральной в селе Барабаш обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - огнестрельным ранением. Следователи осмотрели место происшествия, изъяты гильзы от патронов" другие предметы и вещества, имеющие значение для расследования уголовного дела, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
Предполагается, убитый был предводителем сельского казачьего объединения, а также занимался предпринимательской деятельностью в охранной сфере, сообщили Интерфакс-Дальний Восток.
Полиция ищет подозреваемых в убийстве, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.
"Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых, а также их задержание", - говорится в сообщении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.12.2018 В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства
-
12.03.2018 Жительница Приморья застрелила своего гражданского мужа в ходе ссоры
-
16.12.2015 В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве
-
13.04.2015 В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
05.11.2014 В Находке возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
31.03.2014 В Хорольском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
Добавить комментарий