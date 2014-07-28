Застреленный в Приморье казак имел криминальное прошлое

Убитый в Хасанском районе Приморского края представитель местного казачьего хутора Игорь Богатырев привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, и имел условный срок.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в 2018 году Игорь Богатырев вместе с сообщником узнали о долге в 140 тыс. рублей владельца одной из местных турбаз перед третьим лицом, и решили под этим предлогом забрать деньги у потерпевшего. Несколько раз злоумышленники являлись к нему, требовали деньги, и, получая небольшую сумму, уходили, а однажды избили потерпевшего. Решением Хасанского районного суда Игорь Богатырев вместе с сообщником были приговорены к трем годам лишения свободы условно, так как признал свою вину и возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, следственные органы СК по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в поселке Барабаш в Хасанском районе края. На месте убийства изъяты гильзы от патронов и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Местные СМИ отмечают, что Богатырев был активным участником черного рынка по вылову морских огурцов. Не исключено, что Богатырева могли убить его конкуренты, - сообщает "Газетару". Правоохранители уже объявили в розыск предполагаемых злоумышленников. Из ориентировки МВД следует, что речь идет о «лицах кавказской национальности».

По информации источника в правоохранительных органах, убитый был главой местного казачьего подразделения уссурийских казаков. Однако, словам атамана приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска Игоря Доценко, погибший Игорь Богатырев не был атаманом, а его организация не входила в список казачьих обществ министерства юстиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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